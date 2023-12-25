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В Крыму рассказали, когда откроют аэропорт Симферополя

12:08
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Безопасность превыше всего

Аэропорт Симферополя сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации.
Краснодарский аэропорт успешно принял тестовый рейс

"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу причин, связанных с безопасностью полетов", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов (цитата по РИА Новости).

Власти ожидают, что до начала курортного сезона на полуострове произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.

Ранее в Краснодаре сообщили о скором открытии аэропорта. Аэропорт уже успешно принял тестовый рейс из Минеральных Вод.

Часть воздушного пространства России закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, и Элисты.

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