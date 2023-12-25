ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ирина Винер заявила о поддержке Владимира Путина

12:23
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Выборы президента с 15 по 17 марта 2024 года

Ирина Винер выступила в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах. По ее мнению, с действующим президентом Россия может достичь тех целей, которые ставит перед собой сейчас. Поддержала выдвижение Путина и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова.

"Считаю, что он сильный и опытный лидер, который защищает нашу страну. Мы живем в независимом, сильном и богатом государстве. У нас много успехов не только в спорте, но и в других сферах", – сказала Максимова.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Анастасия Татарева пояснила, что поддержала Владимира Путина, поскольку он многое делает для развития спорта и защищает честь российских атлетов.

"Я буду говорить от лица спортсменки. Конечно же, я поддерживаю Владимира Владимировича Путина, потому что, в первую очередь, для спортсменов наш лидер делает очень многое и продолжает защищать их честь", – отметила Татарева.

Выборы президента с 15 по 17 марта 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ирина Винер
Ирина Винер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.