Крым не вернется в состав Украины, этого можно не ждать, подчеркнул политик

Людям, ожидающим возвращения Крыма в состав Украины, необходимо понять, что этого никогда не произойдет. Об этом в понедельник, 25 декабря. заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как подчеркнул политик в эфире телеканал "Россия 24", таким лицам лучше уехать с полуострова. При этом украинским властям, по словам Аксенова, про Крым "надо забыть, и чем быстрее — тем лучше".

Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" — тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно: кто желает жить на Украине — может туда уехать. Вредить здесь никому не дам.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия считает Крым и Донбасс своей неотъемлемой частью — "речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации", причем "со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать".

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что киевский режим совершил крупный просчет, сильно промедлив со своим контрнаступлением. В итоге Россия достигнет своей цели: занятая ею территория, включая Крым, будет оторвана от Украины.

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