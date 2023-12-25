Президент Сербии принял российского посла

Политики общались в закрытом формате

В Белграде в понедельник, 25 декабря, состоялась встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко.

Политики пообщались в закрытом формате, содержание их беседы пока неизвестно. Однако ожидается, что пресс-служба президента Сербии сделает официальное заявление в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Запад пытается раскачать ситуацию в Сербии, используя техники "майданных переворотов". При этом исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич предупреждал сограждан, что "если вы путем анархии пытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, и завтра оно не сможет защищать народ, за который вы якобы боретесь".

Сербский президент Александр Вучич отмечал в обращении к гражданам страны, что попытка захвата здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета Сербии. Однако глава государства заверил, что Сербия сохранит свободу как высшую ценность, а также свою независимость и самостоятельность.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"