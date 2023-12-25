Красовский попал в больницу

Журналист потерял сознание

Российского журналиста Антон Красовский госпитализировали в больницу.

По словам Красовского, у него резко скрутило живот, начало тошнить, после чего он потерял сознание. Что именно с ним произошло, он не уточнил.

"Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? <…> Постепенно прихожу в себя", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Красовского могли отравить и что его состояние стремительно ухудшается.

В октябре прошлого года Красовского отстранили от эфиров RT после призывов "топить" и "сжигать" украинских детей. Впоследствии журналист извинился за свои слова, объяснив, что "его тогда понесло".

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