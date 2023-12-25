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Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

14:45
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Он был выдвинут в качестве кандидата от ЛДПР

Сегодня в Центризбирком для участия в выборах президента России подал документы председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Прошли необходимые протокольные процедуры. Члены рабочей группы проверили удостоверения и другие бумаги, которые предоставил глава либерал-демократов. А после вручили ему официальное подтверждение о приёме документов.

Напомним, что Леонид Слуцкий был выдвинут в качестве кандидата от ЛДПР на съезде 19 декабря. А всего, по данным Центризбиркома, бумаги подали 29 претендентов для участия в выборах.

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Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК России
Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК России
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