Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Это уже третий парк для электробусов в Москве

В понедельник в столице заработал уже третий по счёту парк для электробусов. Находится он в районе Новокосино. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Современный электрический общественный транспорт в этой части города курсирует уже по 4 маршрутам, а в начале следующего года их количество увеличится до 12.

Технологичный, удобный, продуманный. Так выглядит дом для самого экологичного транспорта на планете - электробуса. Этот парк - третий в Москве. И первый - на востоке столицы. Название этой площадки - "Салтыковка".

"Она построена на небольшом участке земли - около 3 Га - и вмещает в себя около 100 электробусов. Здесь расположены 78 зарядных пунктов и 13 ультрабыстрых зарядных станций", - сообщил Даниил Иванов, и.о. директора филиала "Восточный", директор филиала "Северо-Восточный" ГУП "Мосгортранс".

Электробусы из Салтыковки пока возят пассажиров по 4-м маршрутам, но скоро будут выезжать на бывшие автобусные маршруты. Электробус не случайно называют самым экологичным транспортом. Ведь он сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 60 тонн в год.

Вадим Ворожцов - водитель со стажем. Раньше работал на автобусе и троллейбусе. За рулём электробуса - полгода. Отличия, говорит, разительные.

"Намного лучше. Двигателя не слышно, плавнее ход набирает, тормоза плавнее, чем на автобусе. Электробус мне очень нравится. Приехал, прошёл ТО, поставил на зарядку ночную и пошёл домой", - рассказал Вадим Ворожцов, водитель электробуса ГУП "Мосгортранс".

Самое главное, признаются водители, электробусный парк продуман до мелочей. Комфорт и удобство как в работе, так и в перерыве. Зимой зарядной батареи хватает на несколько рейсов и зарядная станция всегда доступна.

"Много зарядок. Машин много. Мойка современная, автоматическая", - говорит водитель электробуса Денис Терентьев.

Третий парк электробусов позволит выпустить большее количество машин на городские маршруты восточного и юго-восточного округов, сделать более разветвлённую сеть маршрутов, связывающих столицу с подмосковными Люберцами и Реутовым. А ведь там проживает более 2,5 миллиона человек. Интервалы в расписании станут короче, сами поездки - быстрее. Поздравить коллектив с открытием приехал мэр Москвы.

"Мы постарались, чтобы комфортно было, было, где отдыхать и работать, самое последнее новейшее оборудование. С каждым годом наращиваем количество электробусов в Москве. Приближаемся к полутора тысячам, для этого нужно было создать несколько парков. Это 6 парк, три из них реконструировали, новые построили. Здесь новый абсолютно парк будет обслуживать каждый день 12 маршрутов, 40 тысяч жителей", - рассказал Собянин.

Автобусы с электрическим приводом отечественного производства. Здесь же в электробусном парке машины будут проверять перед выходом в рейс, проводить техническую диагностику. Диспетчерская координирует работу водителей, следит за расписанием. Есть мойка. Оборудован даже учебный класс для повышения профессиональной подготовки.

Особая гордость - медицинский кабинет. Точнее, телемедицинский. Возможность самостоятельного предрейсового чек-апа под контролем медработников сокращает процедуру осмотра до трех минут. Ну и, конечно, сам электробус. Современные модели удобнее предшественников - могут без подзарядки проехать вдвое большее расстояние. В салонах - климат-контроль, медиаэкраны, USB-слоты для зарядки телефонов, площадка для провода детских колясок и велосипедов. Из этого парка электробусы будут разъезжаться по 12 маршрутам и перевозить почти 40 тысяч пассажиров в сутки.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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