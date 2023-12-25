В мероприятии приняли участие 98 научных коллективов

В столице наградили лауреатов премии Москвы в области медицины. Её учредили 20 лет назад. Цель мероприятия - поиск перспективных научных разработок. И внедрение их в клиническую практику.

В этом году в мероприятии приняли участие 98 научных коллективов - рекордное количество. Победителями стали специалисты Боткинской больницы, Пироговской, Буянова, медцентра "Коммунарка", кафедры РУДН и не только.

Награды присуждались за самые разные достижения. Например, за организацию первых эндоскопических центров, за разработку инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе, за лечения рака почки после трансплантации и технологию 3D-моделирования лицевых протезов.

"Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом. Вы разрабатываете новые направления, которыми еще никто никогда не занимался, вы реализуете масштабные городские проекты и занимаетесь наукой. Самое главное, вы не стоите на месте, вы меняетесь сами и меняете московскую медицину", - сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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