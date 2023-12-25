В ГКБ им. Юдина 19-летнюю пациентку спасли после страшного ДТП

Девушке требовался целый комплекс операций и процедур

В больницу имени Юдина 19-летнюю Анастасию доставили после страшного ДТП. За её жизнь в реанимации боролись несколько дней.

"Я в состоянии шока ничего не помнила с того дня. Единственное, что я помню, как я перехожу дорогу, и меня сбивает КамАЗ. Потом я уже оказалась в реанимации, проснулась и на протяжении месяца меня выхаживали в реанимации", - рассказала Анастасия.

Из-за множественных переломов и травм внутренних органов девушке требовался целый комплекс операций и процедур. Поэтому мультидисциплинарной командой специалистов из нескольких отделений больницы для неё был разработан сложный поэтапный план восстановления.

"Здесь с ней работали и травматологи-ортопеды, и реаниматологи, и пластические хирурги, и специалисты по клинической фармакологии, наверное, нет такого специалиста по нашей специальности - лучевые диагносты, которые бы с ней не встретились", - пояснил Вадим Дубров, главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы, профессор, доктор медицинских наук.

Спасти от ампутации правую ногу девушки - её грузовик в буквальном смысле переехал - было первой из задач для травматологов-ортопедов.

Поврежденное бедро и таз сразу же скрепили аппаратами наружной фиксации. Когда же состояние пациентки стало более стабильным, в плановом порядке её стали готовить к операции.

"Остесинтез - это фиксация бедренной кости штифтом, который был установлен в канал бедренной кости", - отметил Олег Инякин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1, врач травматолог-ортопед по оказанию экстренной помощи ГКБ им. С.С. Юдина.

В случае Насти врачам пришлось сращивать штифтом остовы бедренной кости. Был риск, что конструкция не приживётся. Чтобы такого не случилось, травматологов страховали хирурги. Поврежденные участки плоти они укрепили тканями с ягодичной и поясничной областей пациентки. Уже вскоре девушка пошла на поправку.

Сколько тысяч шагов и физических упражнений она преодолела вместе с реабилитологами отделения, Настя давно уже сбилась со счета. Зато помнит, как была счастлива снова научиться ходить без костылей.

В больницу на осмотры и перевязки Настя сейчас приходит сама. Чтобы завершить лечение и вернуться к привычному ритму жизни, девушке предстоит ещё несколько косметических операций. Но по сравнению с пройденным за эту осень и начало зимы, для неё это уже мелочи.

В коридорах больницы бывшую пациентку обнимают и врачи, и медсестры. Её длительная реабилитация стала очередным вызовом для всего персонала. Они приняли его вместе, и вместе победили.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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