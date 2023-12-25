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В ГКБ им. Юдина 19-летнюю пациентку спасли после страшного ДТП

15:04
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Девушке требовался целый комплекс операций и процедур

В больницу имени Юдина 19-летнюю Анастасию доставили после страшного ДТП. За её жизнь в реанимации боролись несколько дней.

"Я в состоянии шока ничего не помнила с того дня. Единственное, что я помню, как я перехожу дорогу, и меня сбивает КамАЗ. Потом я уже оказалась в реанимации, проснулась и на протяжении месяца меня выхаживали в реанимации", - рассказала Анастасия.

Из-за множественных переломов и травм внутренних органов девушке требовался целый комплекс операций и процедур. Поэтому мультидисциплинарной командой специалистов из нескольких отделений больницы для неё был разработан сложный поэтапный план восстановления.

"Здесь с ней работали и травматологи-ортопеды, и реаниматологи, и пластические хирурги, и специалисты по клинической фармакологии, наверное, нет такого специалиста по нашей специальности - лучевые диагносты, которые бы с ней не встретились", - пояснил Вадим Дубров, главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы, профессор, доктор медицинских наук.

Спасти от ампутации правую ногу девушки - её грузовик в буквальном смысле переехал - было первой из задач для травматологов-ортопедов. 

Поврежденное бедро и таз сразу же скрепили аппаратами наружной фиксации. Когда же состояние пациентки стало более стабильным, в плановом порядке её стали готовить к операции.

"Остесинтез - это фиксация бедренной кости штифтом, который был установлен в канал бедренной кости", - отметил Олег Инякин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1, врач травматолог-ортопед по оказанию экстренной помощи ГКБ им. С.С. Юдина.

В случае Насти врачам пришлось сращивать штифтом остовы бедренной кости. Был риск, что конструкция не приживётся. Чтобы такого не случилось, травматологов страховали хирурги. Поврежденные участки плоти они укрепили тканями с ягодичной и поясничной областей пациентки. Уже вскоре девушка пошла на поправку.

Сколько тысяч шагов и физических упражнений она преодолела вместе с реабилитологами отделения, Настя давно уже сбилась со счета. Зато помнит, как была счастлива снова научиться ходить без костылей.

В больницу на осмотры и перевязки Настя сейчас приходит сама. Чтобы завершить лечение и вернуться к привычному ритму жизни, девушке предстоит ещё несколько косметических операций. Но по сравнению с пройденным за эту осень и начало зимы, для неё это уже мелочи.

В коридорах больницы бывшую пациентку обнимают и врачи, и медсестры. Её длительная реабилитация стала очередным вызовом для всего персонала. Они приняли его вместе, и вместе победили.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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Хирурги проводят операцию
Реабилитация
Реабилитация
Реабилитация пациентки после операции
Реабилитация пациентки после операции
Реабилитация пациентки после операции
Реабилитация пациентки после операции
Реабилитация пациентки после операции
Реабилитация пациентки после операции
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
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