В Москве по программе капремонта обновляют исторические многоэтажки

Для каждого проекта специалисты подбирают свои материалы и технологии

Новая жизнь старых домов! В столице по программе капремонта обновляют исторические многоэтажки. Для каждой подбирают индивидуальные технологии и материалы. А облицовку фасадов и вовсе дополнительно испытывают на прочность! Но главная сложность: во всех постройках продолжают жить люди.

Кажется, не было человека в советской Москве, кто не знал этот дом на Проспекте Мира. Столичные модники не проходили мимо легендарного обувного на первом этаже здания. Солидная новостройка – часть большого ансамбля зданий. П-образная десятиэтажка, облицованная кирпичом и венчающим карнизом.

Спустя 10 лет мимо нее прямиком к только что отстроенной гостинице "Космос" направятся автобусы с прибывающими гостями и спортсменами Олимпиады-80. Жили здесь и известные артисты и даже космонавты. Один из жильцов - Герой Советского Союза, первый конструктор космических аппаратов Константин Феоктистов. Но годы шли. Здание ветшало.

Весной вокруг здания вдруг выросли строительные леса. Начался капитальный ремонт. Уникальный фасад требовал к себе особо кропотливого отношения реставраторов, особенно тот самый карниз.

"Основные работы были по восстановлению венчающего карниза и пластики дома, которая выражена керамическим кирпичом. Применяется передовая технология по гидрофобизации поверхности фасада", - пояснил Тимофей Метельков, заместитель начальника управления строительного контроля по СВАО ФКР.

Это защита от воды. Тончайшая невидимая пленка предотвращает воздействие на фасад. Дом по-новому задышал. Полностью заменили кровлю и инженерные коммуникации. Перестроили даже цоколь. Но зданию старались сохранить его первоначальный образ. Испортить стиль старой Москвы боялись даже при подборе светильников.

А эту девятиэтажку в Орлово-Давыдовском переулке, наоборот, теперь совсем не узнать. "На данном доме был выполнен ремонт фасада с применением полимерцементных смесей на армирующей сетке. Этот дом панельный из мелкой зернистой плитки. Которая по истечению времени была разрушена и не подлежит ремонту. Поэтому специалисты Фонда капитального ремонта разработали уникальную технологию", - сообщил Борис Джиоев, заместитель начальника производственно-технического управления ФКР.

Исправили все дефекты. Проводили даже климатические испытания. А после дом приобрел новый цвет и теперь отличается от таких же типовых панелек, которых в Москве сотни.

"В такие дома массово переезжали люди из коммунальных квартир, с центра Москвы, где на одну уборную человек по 30 бывает, из общежитий, бараков и т.д.", - отметил экскурсовод Георгий Макеев.

Но именно здесь купил квартиру народный артист и участник Великой Отечественной Евгений Весник. Известность он получил запоминающимися ролями в журнале "Ералаш", снимался и в художественных фильмах. Мемориальной доски на здании нет, но многие жильцы до сих пор помнят знаменитого соседа.

Как и жители на Русаковской, 29. Здесь жил известный разведчик советского времени Ян Черняк. Прообраз известного всем Штирлица. Этот дом тоже капитально отремонтировали. Работы вели без переселения жильцов.

"До проведения работ была согласована так называемая шахматка – в какое время в каждую квартиру заходим к какому жителю", - пояснил Олег Дегтев, заместитель начальника управления строительного контроля по Восточному административному округу.

Для каждого уникального проекта специалисты Фонда капитального ремонта подбирают свои материалы и технологии. Чтобы продлить жизнь исторических домов Москвы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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