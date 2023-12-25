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Встреча Вучича с послом России завершилась в Белграде

12:35
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Ожидается заявление администрации президента по итогам переговоров

В Белграде завершилась встреча сербского президента Александра Вучича с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Перегворы прошли на фоне вспыхнувших в сербской столице протестов, во время которых демонстранты применили насилие.

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Ранее сообщалось, что Вучич и глава МИД Сербии Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Боцан-Харченко. В свою очередь, премьер Сербии Ана Брнабич в ночь на 25 декабря поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся беспорядках.

Сегодня около 9.00 по местному времени автомобиль посольства России прибыл ко входу в резиденцию президента Сербии. Это в 200 метрах от здания скупщины Белграда, которое накануне штурмовали демонстранты. Встреча российского дипломата с Вучичем прошла за закрытыми дверями, ожидается заявление администрации сербского президента по ее итогам, передает РИА Новости.

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