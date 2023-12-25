ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве заочно арестовали главу ГУР Украины Буданова

12:47
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Он признан виновным в 104 преступлениях

Следственный комитет России обвинил главу военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова в совершении 104 преступлений, в том числе терактов на территории России.

В понедельник, 25 декабря, в Басманном суде столицы вынесено решение о его заочном аресте, передает РИА Новости.

Ранее МВД России объявило Буданова в розыск. В частности, главе украинской военной разведки вменяют организацию теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Буданов открыто делал угрожающие заявления в адрес России и ее жителей, а также признался, что в августе 2022 года военнослужащие ВСУ предприняли попытку по захвату Запорожской АЭС и еще как минимум два раза пытались атаковать электростанцию для дискредитации российских военных. Он также подтвердил причастность Киева к терактам против медийных лиц в России, заявив, что киевский режим "достал уже многих".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.