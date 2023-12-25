В Москве заочно арестовали главу ГУР Украины Буданова

Он признан виновным в 104 преступлениях

Следственный комитет России обвинил главу военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова в совершении 104 преступлений, в том числе терактов на территории России.

В понедельник, 25 декабря, в Басманном суде столицы вынесено решение о его заочном аресте, передает РИА Новости.

Ранее МВД России объявило Буданова в розыск. В частности, главе украинской военной разведки вменяют организацию теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Буданов открыто делал угрожающие заявления в адрес России и ее жителей, а также признался, что в августе 2022 года военнослужащие ВСУ предприняли попытку по захвату Запорожской АЭС и еще как минимум два раза пытались атаковать электростанцию для дискредитации российских военных. Он также подтвердил причастность Киева к терактам против медийных лиц в России, заявив, что киевский режим "достал уже многих".

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