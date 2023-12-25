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Рособрнадзор объявил о катастрофической нехватке переводчиков

12:53
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Требуются специалисты китайского и арабисты

Запрос на специалистов китайского языка, а также арабистов в России резко возрос. Переводчиков со знанием этих языков не хватает катастрофически, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Музаев объясняет такую тенденцию выстраиванием сотрудничества России с Китаем и арабскими странами. Глава Рособрнадзора отметил, что это вовсе не крен в сторону Востока - напротив, это выравнивание ситуации, так как слишком большой крен был в сторону Запада.

Музаев подчеркнул в интервью РИА Новости, что в России растет количество изучающих и сдающих экзамен по китайскому языку. Также нормальная форма сотрудничества - строительство русских школ в ОАЭ или в Саудовской Аравии. Такая же работа проводилась и с Китаем, когда сотрудничество между странами только начинало выстраиваться.

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