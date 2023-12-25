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В Европарламенте призвали ЕС взять ответственность за мобилизацию украинцев

13:17
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Европейских политиков призвали ответить за разжигание конфликта на Украине

Политические лидеры стран Евросоюза должны ответить за разжигание конфликта на Украине и выдачу украинцев, подлежащих мобилизации. Такое мнение в понедельник, 25 декабря, высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
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По словам политика, "они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США".

Уоллес подчеркнул, что "европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности", сообщает RT.

Между тем шесть государств — членов ЕС отказались присоединиться к так называемой декларации о гарантиях безопасности для Киева. При этом Эстония и Польша заявили, что готовы помочь украинским властям вернуть домой и поставить под ружье военнообязанных граждан Украины.

В Кремле при этом предупредили, что возможное принятие Украины в Евросоюз подорвет всю внутреннюю систему Европы — трезвые головы в ЕС это понимают.

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