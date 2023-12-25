Путин поздравил президента Сербии с Рождеством и Новым годом

Об этом рассказали в администрации Вучича

Российский лидер Владимир Путин направил своему сербскому коллеге Александру Вучичу поздравление с предстоящим Новым годом и с Рождеством. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказали в пресс-службе президента Сербии.

Как отметили в администрации Вучича, в своем поздравлении Путин выразил надежду на продолжение сотрудничества с властями Сербии, сообщает РИА Новости.

Вне зависимости от нелегкой ситуации в мире, отношения между Россией и Сербией, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе. Рассчитываю на продолжение нашего диалога и продуктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки/

Ранее Владимир Путин поделился своими планами на новогодние праздники. Глава государства рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми, при этом постарается сделать что-то приятное для тех, с кем будет встречать зимний праздник.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент не собирается направлять новогодние поздравления в адрес политического руководства недружественных стран.

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