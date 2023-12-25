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Пожар автобуса с пассажирами под Новосибирском попал на видео

13:23
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

В салоне были дети

Рейсовый автобус, с пассажирами загорелся в Чулымском районе Новосибирской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в машине находились 19 человек, в том числе пятеро детей.

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Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "АСТ-54 Black". На кадрах видно, как у автобуса полыхает капот.

По данным спасателей, обошлось без пострадавших. Но это не единственный подобный случай: ранее под Новосибирском загорелся автобус с 36 пассажирами. Огонь полностью уничтожил машину, никто из пассажиров не пострадал.

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