Пожар автобуса с пассажирами под Новосибирском попал на видео

В салоне были дети

Рейсовый автобус, с пассажирами загорелся в Чулымском районе Новосибирской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в машине находились 19 человек, в том числе пятеро детей.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "АСТ-54 Black". На кадрах видно, как у автобуса полыхает капот.

По данным спасателей, обошлось без пострадавших. Но это не единственный подобный случай: ранее под Новосибирском загорелся автобус с 36 пассажирами. Огонь полностью уничтожил машину, никто из пассажиров не пострадал.

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