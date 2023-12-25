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Главы Минприроды и Минтруда исполнят новогодние просьбы детей

14:46
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

В рамках акции "Ёлка желаний"

Считанные дни остаются до празднования Нового года - наступает пора исполнения заветных мечтаний. В этом поможет Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний".

Одними из первых ответить на новогодние просьбы детей решили главы отечественных ведомств. Руководитель Минприроды Александр Козлов снял с ёлки шар-открытку десятилетнего Савелия из Тюменской области. Мальчик мечтает посетить "Союзмультпарк" на ВДНХ.

Также к акции подключился глава Минтруда Антон Котяков. Он исполнит желание восьмилетнего Андрея из Ставрополя, который хочет побывать на экскурсии по достопримечательностям Москвы.

"Ёлка желаний" проводится с 2018 года. За это время были исполнены мечты более 100 тысяч детей.

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Всероссийская акция "Ёлка желаний"
Всероссийская акция "Ёлка желаний"
Александр Козлов
Александр Козлов
Антон Котяков
Антон Котяков
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