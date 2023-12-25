ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Сербии рассказал о доказательствах поддержки протестов извне

13:44
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Об этом после встречи с Вучичем сообщил российский посол в Белграде

Сербский президент Александр Вучич в понедельник, 25 декабря, рассказал послу России в Белграде Александру Боцан-Харченко о протестах оппозиции в столице Сербии. Об этом по завершении встречи сообщил российский дипломат.

МИД России: Запад пытался раскачать ситуацию в Сербии
Сторонники Запада вышли на митинги в Сербии

Как подчеркнул Боцан-Харченко, изначально встреча планировалась не исключительно в связи с беспорядками в Белграде, но в конечном счете этот вопрос оказался превалирующим.

Попытка раскачать власть Вучича связана с его твердой позицией о неприсоединении к антироссийским санкциям, при этом президент Сербии располагает неопровержимым подтверждением поддержки этих протестов с Запада, цитирует посла России РИА Новости.

25 декабря Вучич принял в своей резиденции Боцан-Харченко. Политики пообщались в закрытом формате.

Этому предшествовало заявление председателя сербского кабмина Аны Брнабич о том, что российские спецслужбы, получив информацию о готовившихся беспорядках в Белграде, передали эти данные сербским властям, за что Сербия им благодарна.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Протесты в Белграде
Протесты в Белграде
Александр Вучич
Александр Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.