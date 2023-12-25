Президент Сербии рассказал о доказательствах поддержки протестов извне

Об этом после встречи с Вучичем сообщил российский посол в Белграде

Сербский президент Александр Вучич в понедельник, 25 декабря, рассказал послу России в Белграде Александру Боцан-Харченко о протестах оппозиции в столице Сербии. Об этом по завершении встречи сообщил российский дипломат.

Как подчеркнул Боцан-Харченко, изначально встреча планировалась не исключительно в связи с беспорядками в Белграде, но в конечном счете этот вопрос оказался превалирующим.

Попытка раскачать власть Вучича связана с его твердой позицией о неприсоединении к антироссийским санкциям, при этом президент Сербии располагает неопровержимым подтверждением поддержки этих протестов с Запада, цитирует посла России РИА Новости.

25 декабря Вучич принял в своей резиденции Боцан-Харченко. Политики пообщались в закрытом формате.

Этому предшествовало заявление председателя сербского кабмина Аны Брнабич о том, что российские спецслужбы, получив информацию о готовившихся беспорядках в Белграде, передали эти данные сербским властям, за что Сербия им благодарна.

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