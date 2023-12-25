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Путин разрешил жителям новых регионов ездить без ОСАГО

13:38
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

До 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий право жителей новых регионов ездить на их территории без ОСАГО.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Освобождение будет действовать весь следующий год - до 31 декабря 2024 года.

Действие закона распространяется только на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Если запланирована поездка в другие российские регионы, то ОСАГО придется оформить.

Ранее предполагалось, что наличие полиса для автомобилистов новых регионов станет обязательным с 1 января 2024 года, а территориальный коэффициент составит самый минимальный из возможных - 0,68%.

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