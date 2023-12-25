Соцфонд напомнил сроки выплаты пенсий и пособий за январь 2024 года

Большинство россиян получат январские выплаты в конце декабря 2023 года

Большинство получателей пенсий и социальный пособий в России получат январские выплаты в конце декабря. Речь прежде всего идет о тех гражданах, которым деньги приходят на карты кредитных организаций. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказали в пресс-службе Социального фонда.

В ведомстве пояснили, что средства на выплату январских пенсий и пособий, как правило, поступают в кредитные организации от Соцфонда в конце декабря. Банки сразу же зачисляют все поступившие деньги на счета получателей.

Пособия, пенсии и другие соцвыплаты, которые доставляются почтовыми отделениями связи, будут осуществляться в январе 2024 года с учетом графика работы почты, пишет "Российская газета".

В ноябре глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что власти распределят еще свыше 5,5 миллиарда рублей, чтобы в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов главы государства. Также указанные средства пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.

При этом в Минтруде рассказали, что значимое увеличение выплат по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком — почти в полтора раза — произойдет с 1 января 2024 года. Второе значимое увеличение за счет увеличения базы будет осуществлено с 2025 года.

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