Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Марс и Меркурий в Стрельце конфликтуют с Луной

Овны

Нерабочее настроение! Вы витаете в облаках, впрочем, как и многие другие. Экзамены, деловые встречи, серьезные дела сегодня под вопросом. Лучше их перенести.

Тельцы

Вы накануне приятных событий: завтра Солнце протянет руку помощи вашему Юпитеру. Ну а сегодня воздержитесь от крупных покупок, чтобы избежать разочарований.

Близнецы

Луне в вашем знаке не позавидуешь: на нее ополчились и Марс, и Меркурий, и Солнце. Завтрашнее полнолуние разрядит обстановку, а пока избегайте спорта и алкоголя.

Раки

Не самый простой день для вас, особенно в плане самочувствия и обстановки на работе. Берегите себя и не расстраивайтесь, если не успеваете сделать все, что хотелось.

Львы

Друзья или дети сегодня могут подвести вас или разочаровать. Не торопитесь ругаться или обижаться, сейчас все на взводе, надо дождаться, когда обстановка будет спокойнее.

Девы

Вы знаете, как работа может отвлечь и даже улучшить настроение. Погрузитесь в дела и меньше общайтесь - так вы избежите конфликтов в этот довольно нервный день.

Весы

Вы в числе редких везунчиков, для которых сегодняшний день будет вполне комфортным. Представителям этого знака удастся неплохо заработать или найти удачный способ преумножить деньги.

Скорпионы

Сегодня неподходящий день для покупки одежды, визита к парикмахеру и других способов преобразиться. Сосредоточьтесь на простых рутинах.

Стрельцы

Марс и Меркурий в вашем знаке в контрах с Луной, что вызывает недопонимание с противоположным полом. Берегите свои отношения от ссор по пустякам, будьте мудрее!

Козероги

Многих сегодня будут мучить мигрени или навалится необъяснимая лень. Найдите время сделать паузу и посидеть в тишине, без спешки и назойливых мыслей.

Водолеи

По сравнению с другими знаками зодиака, вы сегодня просто счастливчики. Если что-то и подпортит вам настроение, то ненадолго. И вы быстро вернетесь к улыбкам и шуткам.

Рыбы

Если на работе и дома все хорошо, то все остальное приложится! Вы вполне можете полагаться на свой Сатурн, который всегда защитит тех, кто на стороне сил добра.

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