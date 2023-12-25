США расширили свою территорию на миллион квадратных километров: что важно знать

Это богатые ресурсами участки континентального шельфа в Атлантике, Тихом океане, а также у Мексиканского залива и Марианских островов

Согласно последней оценке Геологической службы США, за полярным кругом находится около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, а также почти 50 триллионов кубометров газа. Треть мировых запасов. Понятно, почему на эти территории точат зубы все кому не лень. Но Вашингтон традиционно ведет себя агрессивно и беспардонно. Из последнего - в одностороннем порядке заявил о расширении своих претензий на часть континентального шельфа в Арктике, Беринговом море, Атлантике, Тихом океане, Мексиканском заливе и у Марианских островов. Речь идет о площади в миллион квадратных километров - это как две Калифорнии.

"Континентальный шельф является продолжением сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты имеют право защищать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания в соответствии с международным правом. Определенные нами границы не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией", - заявили в Белом доме.

Сомнений в том, что со своими сателлитами Канадой и Японией Соединенные Штаты как-нибудь договорятся, мало. А вот заявление Госдепа про Россию - правда лишь отчасти. Это ясно видно даже на карте, опубликованной ведомством. В Беринговом море расширенный континентальный шельф граничит с экономической зоной России по так называемой линии Бейкера-Шеварднадзе. Тот договор с Москвой от 1990 года Вашингтон не соблюдал. А значит, вполне может и вовсе на него наплевать, пойдя еще дальше.

"Здесь есть действительно конфликтная ситуация, связанная с тем, что в свое время США обещали, что в этой зоне они будут давать разрешение для морской ловли морских ресурсов. Но Америка ничего не делает и подобного рода лицензии не выдаются. Линия Бейкера-Шеварднадзе является той пограничной линией, которую пока каждая из сторон не переступает. Но американцы дали косвенно понять, что они эту линию не рассматривают как окончательную с точки зрения того, что было достигнуто в 1990 году, и готовы начать ее пересматривать. Соединенные Штаты главный свой сигнал посылают России - что Арктика это район будущего геополитического соперничества", - объяснил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Риск эскалации велик еще и потому, что американцы в целом игнорируют международное морское право. Речь о Конвенции ООН от 1982 года, которую США хоть и приветствовали, но сами так до сих пор и не ратифицировали. А посему вместо подачи иска в специальную комиссию, как это всегда делает та же Москва в отношении собственных претензий, Вашингтон определяет границы самовольно. Даже западные СМИ называют этот очередной маневр очень опасным для всего мира.

"Решение в одностороннем порядке определить границу своего континентального шельфа вместо того, чтобы ратифицировать наконец Конвенцию ООН по морскому праву, а затем подать иск в комиссию, может вызвать гнев других стран. В то время как Вашингтон делает все что пожелает с позиции силы, Россия, Дания или, например, Канада годами ждали, чтобы их претензии на морское дно Арктики были рассмотрены. Москва, к слову, первой получила ответ в начале этого года. Решение оказалось положительным, поскольку комиссии предоставили большую и убедительную доказательную базу, собранную при помощи подводного аппарата", - пишет Bloomberg.

Интерес США очевиден. Расширенный континентальный шельф содержит, кроме нефти и газа, еще большие объемы твердых минералов, включая литий и теллур, а также редкоземельные элементы. Все это необходимо, в частности, для производства аккумуляторов электромобилей. Однако нельзя сбрасывать со счетов также близость этих территорий к восточным вратам Северного морского пути. С этой точки зрения, решение Вашингтона - уже прямая угроза Москве.

"Кто одержит победу в Арктике, тот будет контролировать еще и географию, то есть транспортные артерии, в частности, так называемый Северный морской путь. Сейчас и всегда его контролировала Россия, но поскольку в отношении нашей страны проводится агрессивная политика, агрессивные действия, то цель - лишить нашу страну этого контроля и этого пути как такового. Их логика - разделить нашу страну на куски, ее разорвать, и Арктика, арктический шельф - это часть нашей страны, это доказано геологическими исследованиями", - указал экономист Олег Сухарев.

Решение Соединенных Штатов уже раскритиковали в российской Госдуме, отметив, что подобные односторонние действия недопустимы и ведут лишь к росту напряженности. Москва же оставляет за собой право защищать собственные интересы всеми доступными средствами.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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