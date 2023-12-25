Сценарий Майдана: что сейчас происходит в Сербии

Власти республики поблагодарили Россию за предупреждение

Студентов централизованно привезли в Белград из других городов республики. Задача - заблокировать две дороги в сербской столице. Для начала собираются перед зданием Министерства госуправления и тут же перекрывают движение по проезжей части. Требуют показать им избирательные списки. Двукратный перевес голосов "за" пропрезидентскую коалицию и отчеты европейских наблюдателей оппозицию не убедили.

Варварски вырванная брусчатка, сломанные двери, выбитые стекла. Последствия вчерашних беспорядков. Ущерб нанесен большой. Местами - невосполнимый. Здание, в котором располагается парламент страны, - памятник архитектуры 19 века.

Задержаны около 40 человек. Пострадали восемь полицейских. Один из них получил тяжелые травмы. Хотя организаторы митингов лукаво назвали свой оппозиционный блок "Сербия без насилия".

Протестующие как будто воспроизводят то, что творилось на украинском Майдане 10 лет назад. В окна и двери одного из красивейших зданий Белграда летит все, что попадается им под руку. Полицейские держат оборону изнутри. "Слабоумие и отвага" - так комментаторы назвали действия отдельных представителей толпы.

Президент Александр Вучич в вечернем обращении к нации подчеркнул: власти были готовы к провокациям и беспорядкам.

"Эта попытка революции - продукт не только отечественного ума или его отсутствия. Это - продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, в которых пытаются разрушить самостоятельность, независимость и суверенитет республики Сербии", - сказал Вучич.

"Вероятно, это не понравится Западу, но я хочу поблагодарить российские спецслужбы, которые располагали информацией и поделились ей с нами. Кто-то отнесся к этому серьезно, но многие знали и не хотели помогать: говорили, что это российская дезинформация", - добавила Ана Брнабич, премьер-министр Сербии.

Посол России в Сербии встретился с Александром Вучичем. По словам нашего дипломата, лидер балканской республики располагает неопровержимыми доказательствами о подстрекательстве протестов Западом. В МИД России добавили - используются техники майданных переворотов. В Кремле считают: сербские власти способны обеспечить безопасность в стране.

"Есть внутреннее законодательство, есть избирательные органы, есть также наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов. Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эксперты полагают: новая волна протестов преследует две цели. Заставить президента изменить внешнюю политику, в том числе и по отношению к России. И признать независимость Косово. По некоторым данным, Брюссель в ультимативном порядке потребовал от Белграда сделать это до конца января.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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