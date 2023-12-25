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Киркоров столкнул охранника со сцены на концерте в Москве

14:06
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

На артиста написали заявление

Российский певец Филипп Киркоров столкнул охранника со сцены во время концерта в московском "Крокус Сити Холле".

Инцидент произошел еще 27 сентября во время концерта певицы Ани Лорак. Киркоров решил пройти к артистке за кулисы, но охрана попросила подождать, чтобы согласовать пропуск. После этого Киркоров толкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены.

После инцидента охранник написал заявление в полицию за причинение легких телесных повреждений – мужчине диагностировали растяжение связок правого голеностопа, пишет telegram-канал SHOT. Теперь Киркорову грозит до четырех месяцев ареста, исправительные работы или штраф.

В свою очередь адвокат Александр Добровинский заявил, что ситуацию с охранником "утрясли" еще в сентябре. Сейчас, по его словам. про инцидент вспомнили, чтобы очернить артиста после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

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