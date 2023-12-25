Роспотребнадзор выявил нарушения в детском лагере в Евпатории

Девять детей попали в больницу

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства в лагере "Юность" в Евпатории. В результате исследований у детей выявлена респираторная инфекция, сообщили в управлении ведомства по Крыму и Севастополю.

Эксперты отобрали в лагере пробы воды, продовольствия и готовой продукции. Взяты смывы в столовой. По результатам осмотра несколько воспитанников пришлось госпитализировать в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы. Состояние детей в лагере удовлетворительное.

Ранее сообщалось о госпитализации девятерых детей из детского лагеря "Юность". У восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного – ОРЗ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело, передает РИА Новости.

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