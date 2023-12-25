ВС России получат обновленный АК-12 в январе

Об этом рассказали в концерне "Калашников"

Первая партия новейших автоматов Калашникова АК-12 будет отправлена в войска в январе 2024 года. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

Как отметил Лушников в эфире телеканала "Россия 24", работа над автоматом велась совместно с заказчиками "по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции".

Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12… Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что специальная военная операция выявила некоторые проблемы, которые требуется решить. В частности, крайне важно наращивать число беспилотников и совершенствовать систему противовоздушной обороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу уверял, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий ОПК.

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