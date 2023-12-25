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Минпросвещения объявило о возвращении в школы уроков труда

14:42
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

В советское время они были обязательными

С 2024/2025 учебного года в российские школы вернутся уроки труда. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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Министр подчеркнул, что "это очень важно", а также рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что в учебных заведениях уже началась подготовка кабинетов труда.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не планирует увеличивать число обязательных предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые необходимо успешно сдать для получения аттестата об общем образовании.

Перед этим Музаев заверил, что вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ на повестке дня не стоит, хотя "могут быть какие-то изменения в подходе".

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