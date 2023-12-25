Российские военные получили мощные ударные дроны "Куб"

"Калашников" уже отгружает их заказчику

Минобороны России получило первую партию модернизированных ударных беспилотников "Куб". Об этом сообщил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

Как рассказал Лушников, концерн реализовал барражирующий боеприпас "Куб" с боевой частью повышенного могущества – таково было требование заказчика. Все испытания были успешно пройдены, первая партия прямо сейчас разгружается военным, заявил президент "Калашникова" в эфире телеканала "Россия 24".

Лушников подчеркнул, что отправлено фактически новое изделие - это серьезный шаг. О планах кратно увеличить выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет" "Ростех" сообщал в сентябре.

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