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Российские военные получили мощные ударные дроны "Куб"

14:31
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

"Калашников" уже отгружает их заказчику

Минобороны России получило первую партию модернизированных ударных беспилотников "Куб". Об этом сообщил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

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Как рассказал Лушников, концерн реализовал барражирующий боеприпас "Куб" с боевой частью повышенного могущества – таково было требование заказчика. Все испытания были успешно пройдены, первая партия прямо сейчас разгружается военным, заявил президент "Калашникова" в эфире телеканала "Россия 24".

Лушников подчеркнул, что отправлено фактически новое изделие - это серьезный шаг. О планах кратно увеличить выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет" "Ростех" сообщал в сентябре.

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