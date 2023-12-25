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Путин подписал закон о выплате маткапитала только россиянам на момент рождения ребенка

14:50
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

С 1 января 2024 года

Теперь в России материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только если ребенок является гражданином России по рождению.
Госдума ограничила выплаты маткапитала

Соответствующий закон подписал президент нашей страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

Мера заработает с 1 января 2024 года.

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