Путин подписал закон о выплате маткапитала только россиянам на момент рождения ребенка

С 1 января 2024 года

Теперь в России материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только если ребенок является гражданином России по рождению.

Соответствующий закон подписал президент нашей страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

Мера заработает с 1 января 2024 года.

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