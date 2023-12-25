Посольство России рассказало о вызове временного поверенного в МИД Ирана

Разговор прошел в дружественной атмосфере

Вызов временного поверенного России в Министерство иностранных дел Ирана из-за спора с ОАЭ по поводу островов прошел в атмосфере дружбы. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказали в российском дипведомстве.

Как рассказали в посольстве, главным итогом беседы стало "подтверждение глубоких многоплановых отношений" Москвы и Тегерана, сообщает РБК.

Стороны планируют подписание знакового соглашения между ЕАЭС и Ираном о свободной торговле, а также открытие памятника поэту Расулу Гамзатову.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у России и Ирана развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Он отказался комментировать утверждение Вашингтона о том, что Тегеран якобы рассматривает возможность предоставления Москве баллистических ракет для использования в спецоперации на Украине.

Сотрудничают страны и в экономике. В частности, иранские сельскохозяйственные производители могут начать поставлять в Россию куриные яйца на фоне борьбы российских властей с резким скачком цен на этот продукт на внутреннем рынке.

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