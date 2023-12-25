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Минпромторг: Российский автопром не упустит второй шанс

15:19
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Российские производители развивают сотрудничество с КНР

Российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр отметил, что, в частности, речь идет про совместные производства с китайскими партнерами, сообщает РИА Новости. Мантуров напомнил, что на сегодняшний день китайский автопром — один из мировых лидеров.

Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома.

Ранее президент России Владимир Путин не согласился с тем, что цены на российские автомобили "космические". Глава государства напомнил, что из России ушли европейские, японские и южнокорейские бренды, при этом "АвтоВАЗ" справляется с производством необходимого количества автомобилей.

В ноябре глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства пообещал, что на поддержку российских компаний в автопроме и повышение спроса на их продукцию в ближайшие три года будет выделено порядка 30 миллиардов рублей. Средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования.

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