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Активность Тихоокеанского флота России обеспокоила власти Австралии

15:20
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Беспокойство разделяют и в США

Активное развитие Тихоокеанского флота ВМФ России обеспокоило Австралию. Беспокойство расширением российского присутствия в регионе разделяют и в Соединенных Штатах.

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Как пишет Asia Times, помимо восстановления некогда грозного военно-морского флота, русские выделяют огромные ресурсы на наращивание связей в Индо-Тихоокеанском регионе. Теперь у России будет больше средств для поддержки операций в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане, считают авторы.

Отмечается, что в последние месяцы военно-морская оперативная группа Тихоокеанского флота отправилась в турне по Юго-Восточной и Южной Азии. Дальний поход кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября. Москва таким образом посылает сигнал о расширенном присутствии в районах, считающихся зоной интересов Королевского военно-морского флота Австралии.

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