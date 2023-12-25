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Расследовавший коррупцию семьи Зеленского журналист найден мертвым в Египте

15:36
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Мохаммед аль-Алави написал о вилле тещи украинского лидера

Полиция Египта сообщила о смерти журналиста Мохаммеда аль-Алави, расследовавшего коррупцию семьи президента Украины Владимира Зеленского. По предварительным данным, аль-Алави был убит.

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Тело журналиста обнаружили 23 декабря. Полиция Хургады и родственники сходятся во мнении, что журналист подвергся нападению: на теле обнаружено множество переломов и гематом, а также закрытая черепно-мозговая травма, сообщает El Mostaqbal.

Аль-Алави стал известен после того, как сообщил о покупке тещей Зеленского Ольгой Кияшко виллы в элитном курорте Эль-Гуна за 4,8 миллиона долларов. Эту информацию отрицали власти Украины и посольство в Египте. Как рассказали родственники журналиста, сразу после публикации аль-Алави стал получать угрозы.

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