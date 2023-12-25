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38 человек привлекли к ответственности за участие в беспорядках в Сербии

15:58
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Вчера сторонники оппозиции пытались проникнуть на территорию городской ассамблеи Белграда

38 демонстрантов были привлечены к ответственности за попытку насильственного проникновения на территорию городской ассамблеи Белграда, сообщает портал Novosti со ссылкой на источник из МВД Сербии.

Встреча Вучича с послом России завершилась в Белграде
Сербия поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках

Вечером 24 декабря порядка 2400 сторонников сербской оппозиции в знак несогласия с прошедшими 17 декабря парламентскими выборами попытались окружить здания государственных институтов Белграда. В ответ на действия оппозиционных сил правоохранители применили слезоточивый газ.  

На следующий день президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом указал на причастность Запада к организации вчерашних беспорядков. Позднее в МИД России подтвердили эту версию и отметили, что США и ЕС использовали технику "майданных переворотов" для дестабилизации внутриполитической ситуации в Сербии.

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