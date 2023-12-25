38 человек привлекли к ответственности за участие в беспорядках в Сербии

Вчера сторонники оппозиции пытались проникнуть на территорию городской ассамблеи Белграда

38 демонстрантов были привлечены к ответственности за попытку насильственного проникновения на территорию городской ассамблеи Белграда, сообщает портал Novosti со ссылкой на источник из МВД Сербии.

Вечером 24 декабря порядка 2400 сторонников сербской оппозиции в знак несогласия с прошедшими 17 декабря парламентскими выборами попытались окружить здания государственных институтов Белграда. В ответ на действия оппозиционных сил правоохранители применили слезоточивый газ.

На следующий день президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом указал на причастность Запада к организации вчерашних беспорядков. Позднее в МИД России подтвердили эту версию и отметили, что США и ЕС использовали технику "майданных переворотов" для дестабилизации внутриполитической ситуации в Сербии.

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