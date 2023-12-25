ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал события в Сербии

15:45
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

В Кремле уверены в участии третьих сил

Российская сторона не сомневается в том, что руководство Сербии сможет обеспечить законность в стране. Такое заявление сделал в понедельник, 25 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Сербии принял российского посла
Сербия поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках

Спикера Кремля попросили прокомментировать события в Белграде, где протестующая против итогов парламентских выборов оппозиция пыталась штурмовать административные здания.

По словам Пескова, здесь налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко рассказал, что сербский президент Александр Вучич во время личной встречи сообщил, что располагает неопровержимым подтверждением поддержки этих протестов с Запада. Дипломат подчеркнул, что попытка раскачать власть Вучича связана с его твердой позицией о неприсоединении к антироссийским санкциям.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что Балканы – это чрезвычайно важная геополитическая точка Европы, в которой у России есть союзники. Эксперт заявил, что "сербы – исторические союзники России", а также "наши братья".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Протесты в Белграде
Протесты в Белграде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.