В Кремле уверены в участии третьих сил

Российская сторона не сомневается в том, что руководство Сербии сможет обеспечить законность в стране. Такое заявление сделал в понедельник, 25 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать события в Белграде, где протестующая против итогов парламентских выборов оппозиция пыталась штурмовать административные здания.

По словам Пескова, здесь налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко рассказал, что сербский президент Александр Вучич во время личной встречи сообщил, что располагает неопровержимым подтверждением поддержки этих протестов с Запада. Дипломат подчеркнул, что попытка раскачать власть Вучича связана с его твердой позицией о неприсоединении к антироссийским санкциям.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что Балканы – это чрезвычайно важная геополитическая точка Европы, в которой у России есть союзники. Эксперт заявил, что "сербы – исторические союзники России", а также "наши братья".

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