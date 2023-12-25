ВС России отразили атаку ВСУ, уничтожив до 200 боевиков в ДНР

ВСУ потеряли пять орудий

Атаку штурмовой группы ВСУ отразили российские войска на донецком направлении. ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Клещеевки в Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. В результате контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Кроме того, российские войска поразили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ. Уничтожен склад горюче-смазочных материалов.

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