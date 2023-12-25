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Суд освободил зампреда ЦБ Корищенко от наказания за растрату 1,4 млрд рублей

16:22
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Он стал фигурантом уголовного дела в 2019 году

Мосгорсуд освободил бывшего зампредседателя Банка России Константина Корищенко от наказания за растрату активов "Инвестбанка" на сумму около 1,4 миллиарда рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

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По данным агентства, бывший сотрудник ЦБ был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Со скамьи подсудимых освободили и второго фигуранта дела – предпринимателя Максима Пальчуна.

Бывший зампред ЦБ Константин Корищенко стал фигурантом уголовного дела о хищении денежных средств "Инвестбанка" в 2019 году. По версии следствия, Корищенко входил в преступную группу банкира Сергея Менделеева, которая вывела за границу свыше 3 миллиардов рублей.

Осенью 2023 года Константина Корищенко приговорили к семи годам колонии и обязали выплатить штраф в один миллион рублей. Его подельник – предприниматель Максим Пальчун – был приговорен к аналогичному сроку.     

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