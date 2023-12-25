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Путин подписал закон о повышении визовых сборов для граждан ЕС

16:45
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Стоимость будет составлять от 50 до 300 долларов

Сбор для граждан ЕС при оформлении визы для посещения России увеличен. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин.

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Стоимость российской визы для граждан ЕС будет составлять от 50 до 300 долларов. Согласно документу, цена будет зависеть от двух факторов – срочности и кратности.

Закон принят в ответ на действия отдельных стран ЕС, власти которых отказались от соблюдения международных договоров с Россией об упрощении выдачи виз. Летом текущего года власти страны запустили систему электронных виз – к ней имеют доступ не только европейцы, но и американцы.

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