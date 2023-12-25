Путин подписал закон о повышении визовых сборов для граждан ЕС

Стоимость будет составлять от 50 до 300 долларов

Сбор для граждан ЕС при оформлении визы для посещения России увеличен. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин.

Стоимость российской визы для граждан ЕС будет составлять от 50 до 300 долларов. Согласно документу, цена будет зависеть от двух факторов – срочности и кратности.

Закон принят в ответ на действия отдельных стран ЕС, власти которых отказались от соблюдения международных договоров с Россией об упрощении выдачи виз. Летом текущего года власти страны запустили систему электронных виз – к ней имеют доступ не только европейцы, но и американцы.

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