Путин принял участие в поднятии флага на фрегате "Адмирал Головко"

Судостроительная отрасль России находится сейчас на подъеме

Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" принял участие в поднятии Андреевского флага на фрегате "Адмирал Головко", который оснащен крылатыми ракетами "Калибр" и является основой ударных группировок в дальней морской и океанской зонах.

Также по видеосвязи президент дал команду поднять флаги на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и тральщике "Лев Чернавин". Все они поступают в состав Военно-морского флота.

Глава государства отметил, что судостроительная отрасль России находится сейчас на подъеме. На стапелях наших верфей находятся в разных стадиях готовности пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетоносцев и более 50 других кораблей различных классов.

"В Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера Борей-А и пять многоцелевых атомных подлодок "Ясень- М". На петербургских адмиралтейских верфях сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути. Здесь, на "Северной верфи", идет серийное строительство новых фрегатов, с будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения", - отметил глава государства.

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