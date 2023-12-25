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ВСУ за сутки потеряли до 380 бойцов на двух направлениях

17:06
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

ВС России удалось вывести из строя 8 бронеавтомобилей противника

ВСУ потеряли до 380 военнослужащих на Красно-Лиманском и Донецком направлениях, сообщает Минобороны России.

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Во время боевых столкновений на Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" уничтожили как минимум 180 человек живой силы противника. На Донецком украинская сторона лишилась до 200 бойцов. На этом направлении ВС России удалось вывести из строя восемь бронеавтомобилей и несколько гаубиц.

Президент концерна "Калашников" ранее рассказал о прибытии первой партии модернизированных БПЛА "Куб". Новая партия орудий изготовлена в соответствии с требованиями заказчика – Минобороны России.

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