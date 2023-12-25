Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Теперь нарушителям грозит уголовная ответственность

Административную и уголовную ответственность ввели за дискредитацию деятельности добровольцев национальной гвардии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, статьи УК о распространении недостоверной информации об использовании ВС России были дополнены словами "или войска национальной гвардии". Аналогичным образом были дополнены и статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Российский лидер Владимир Путин ранее подписал закон о повышении визовых сборов для граждан ЕС. Теперь для посещения России гражданин объединения обязан заплатить от 50 до 300 долларов. Стоимость визового сбора зависит от двух факторов – срочности и кратности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"