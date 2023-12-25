ВС России освободили Марьинку. Главное

Ожесточенные бои за город шли с июня

Марьинка - полностью под контролем российских войск. Новость более чем долгожданная. Ожесточенные бои за город, расположенный всего в пяти километрах от Донецка, шли с июня. Для Украины Марьинка - не просто важный пункт. Она обладала для ВСУ огромным стратегическим значением. За 9 лет - с 2014 года - едва ли не на каждой улице, в каждом доме - а их в городе больше трех тысяч - враг выстроил фортификационные сооружения. В том числе железобетонные укрепления и подземные ходы. Но российские войска поступательно продвигались вперед. Сегодня на западной границе города установили флаг России.

"Фактически на каждой улице - свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан", - доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.

"Взломав этот укрепрайон противника, наши войска получают возможность выходить на более оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба Министерства обороны, это отдельная тема", - отметил Владимир Путин.

На каждой улице - разбитая техника. Остатки боеприпасов.

"Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности Вооруженных сил Украины. И дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям по этому направлению", - указал Шойгу.

Особо отличились при освобождении Марьинки военные легендарной 150-й дивизии. Именно Идрицко-Берлинская дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом.

"Во-первых, я хочу вас поздравить, это успех. Первое. И второе - самое главное: передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали в разное время, на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки", - сказал глава государства.

Владимир Путин также заявил, что участники взятия Марьинки достойны госнаград. В частности, глава государства предложил изменить действующий порядок, чтобы особым образом выделить заслуги Александра Трошина. Он добровольцем ушел на фронт. Трижды горел в танке. Много раз отличился в боях. Не единожды был ранен, спас десятки товарищей. Его президент предложил повысить со старшего лейтенанта сразу до майора.

"Я знаю, что в положении о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, и поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему звания майора", - добавил Путин.

Важно, что в результате взлома укрепрайона ВСУ линию фронта удалось отодвинуть от Донецка. С позиций, расположенных в Марьинке, боевые подразделения противника наносили удары по жилым районам города.

"Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка. И это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесенных ударов", - заключил Шойгу.

По дальнейшим военным планам, добавил президент, будут проводиться консультации с главой Генштаба.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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