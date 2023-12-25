Об этом Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину

Российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР, доложил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Как добавил глава Минобороны, освобождение Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ.

Глава государства отметил, что со взятием Марьинки ВС России отодвигают от Донецка боевые подразделения противника. Президент попросил Шойгу передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад в этот успех.

Участники взятия Марьинки достойны госнаград, подчеркнул российский лидер и поручил министру обороны представить предложения.

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