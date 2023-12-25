Блиновскую проверяют на нарушение условий домашнего ареста

Адвокат не увидел в действиях блогера нарушений

Правоохранители заподозрили Елену Блиновскую в нарушении условий содержания под домашним арестом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на комментарий адвоката "королевы марафонов" Тимура Матвеева.

По данным телеканала, в распоряжении сотрудников полиции появилась видеозапись с вечеринки, в которой участвовала находящиеся под домашним арестом Елена Блиновская. Видео в своих социальных сетях опубликовала подруга блогера.

Адвокат Блиновской рассказал журналистам, что организация предновогодней вечеринки не является нарушением условий содержания под домашним арестом. По его словам, в действиях "королевы марафонов" нет нарушений, поскольку видеофрагменты вечеринки были опубликованы в Сети другими участниками мероприятия.

Весной 2023 года на Елену Блиновскую завели дело по двум статьям – "Уклонение от уплаты налогов" и "Легализация денежных средств". По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер отказалась от уплаты налогов в пользу государства на общую сумму более 918 миллионов рублей.

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