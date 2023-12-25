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Французский журналист указал на рост экономики России в условиях санкций

19:07
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Показатели промышленного производства увеличились на 7,5%

Российская экономика обогнала европейскую по ключевым показателям. Об этом рассказал глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке.  

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Журналист подчеркнул, что, несмотря на санкции Запада против Москвы, российская экономика продолжает расти. По его словам, показатели промышленного производства в России увеличились на 7,5%, передает телеканал РЕН ТВ.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее утверждал, что Москва опережает страны Запада по производству современных вооружений. Он отмечал, что по итогам текущего года отечественный автопром достиг рекордных показателей роста – за 2023 год было произведено свыше одного миллиона автомобилей.  

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