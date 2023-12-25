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Депутат Рады перечислил ограничения для уехавших за границу граждан Украины

19:54
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Им могут заблокировать счета

Парламентарии обсуждают возможность блокировки банковских карт украинцев, уехавших за границу и не вставших на воинский учет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Вадим Ивченко.

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По его словам, скрывающиеся на территории ЕС уклонисты от службы в ВСУ не смогут пользоваться услугами консульств – например, они не смогут оформить доверенность для продажи или дарения недвижимости, передает телеканал РЕН ТВ.

Законопроект о мобилизации граждан Украины, находящихся за границей, планируют представить уже в следующем году, добавил депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказывал о просьбах начальника Генштаба ВСУ Валерия Залужного мобилизовать еще 500 тысяч украинцев. Политик отмечал, что мобилизационная кампания подобного масштаба обойдется украинскому бюджету в 13 миллиардов долларов.  

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