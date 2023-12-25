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Путин призвал Лукашенко "не жадничать" и поставить в Россию куриные яйца

20:21
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Ситуация произошла во время саммита ЕАЭС

Президент России Владимир Путин в шутку попросил у белорусского коллеги Александра Лукашенко поставить в страну партию куриных яиц. Ситуация произошла на полях саммита ЕАЭС.  

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Во время заседания ЕАЭС президент Белоруссии перечислял достижения сельского хозяйства, отметив, что его страна полностью обеспечивает потребности в куриных яйцах. В ответ на эти высказывания российский лидер улыбнулся и пошутил: "Поставьте нам немножко. Не жадничайте!".

С осени 2023 года стоимость куриных яиц в розничных магазинах России увеличилась на 15%. Сотрудники Минсельхоза уверяли, что цены на продукт первой необходимости стабилизируются через месяц. Позднее российский лидер Владимир Путин во время подведения итогов года заявил, что ситуация с ценами на яйца в отдельных регионах страны связана с ростом спроса на этот продукт.  

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