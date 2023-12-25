Собянин вручил награды московским учителям

Столица гордится своими педагогами
В Москве в понедельник вручили награды учителям, которые внесли большой вклад в развитие системы образования города.
В столице - более 100 тысяч педагогов, воспитателей, а также мастеров производственного и дополнительного обучения. Лучшие из них были удостоены знака "Заслуженный учитель" и звания "Почетный работник образования".
Вручая награды, мэр Сергей Собянин отметил, что преподаватели готовят своих учеников к самостоятельной жизни, которая сейчас намного сложнее, чем в советские времена. И выразил благодарность за тяжелый труд, подчеркнув, что Москва гордится своими учителями.
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"Мы вспоминаем советские годы, когда замечательная система была, но то, что вы сейчас делаете, это значительно сложнее. Не было единого государственного экзамена, не было целенаправленной подготовки в высшие учебные заведения, не было ситуации, при которой ваш выпускник должен сам заботиться о своей судьбе. Вы блестяще справляетесь с огромным трудом, который на ваших плечах, той ответственностью, которая на ваших плечах. И без всякого преувеличения, вы лучшие не только в нашей стране, но и, могу с полной ответственностью сказать, одни из самых лучших в мире учителей. Спасибо вам большое, поздравляю вас", - сказал мэр.