Собянин вручил награды московским учителям

Столица гордится своими педагогами

В Москве в понедельник вручили награды учителям, которые внесли большой вклад в развитие системы образования города.

В столице - более 100 тысяч педагогов, воспитателей, а также мастеров производственного и дополнительного обучения. Лучшие из них были удостоены знака "Заслуженный учитель" и звания "Почетный работник образования".

Вручая награды, мэр Сергей Собянин отметил, что преподаватели готовят своих учеников к самостоятельной жизни, которая сейчас намного сложнее, чем в советские времена. И выразил благодарность за тяжелый труд, подчеркнув, что Москва гордится своими учителями.

"Мы вспоминаем советские годы, когда замечательная система была, но то, что вы сейчас делаете, это значительно сложнее. Не было единого государственного экзамена, не было целенаправленной подготовки в высшие учебные заведения, не было ситуации, при которой ваш выпускник должен сам заботиться о своей судьбе. Вы блестяще справляетесь с огромным трудом, который на ваших плечах, той ответственностью, которая на ваших плечах. И без всякого преувеличения, вы лучшие не только в нашей стране, но и, могу с полной ответственностью сказать, одни из самых лучших в мире учителей. Спасибо вам большое, поздравляю вас", - сказал мэр.

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