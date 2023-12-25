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Водитель BMW насмерть сбил женщину на юге Москвы

21:09
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Правоохранители начали проверку по факту ДТП

Женщина погибла под колесами дорогостоящего автомобиля на юге Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Боксёр Родионов погиб в ДТП под Краснодаром
В ГКБ им. Юдина 19-летнюю пациентку спасли после страшного ДТП

По данным ведомства, водитель BMW совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась. Правоохранители начали проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

В минувшую субботу в ДТП погиб бывший чемпион Европы по боксу среди юношей Альберт Родионов. В Федерации бокса России выразили соболезнования по поводу случившегося. У спортсмена остались супруга и семилетняя дочь.  

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