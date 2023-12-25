Водитель BMW насмерть сбил женщину на юге Москвы

Правоохранители начали проверку по факту ДТП

Женщина погибла под колесами дорогостоящего автомобиля на юге Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, водитель BMW совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась. Правоохранители начали проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

В минувшую субботу в ДТП погиб бывший чемпион Европы по боксу среди юношей Альберт Родионов. В Федерации бокса России выразили соболезнования по поводу случившегося. У спортсмена остались супруга и семилетняя дочь.

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