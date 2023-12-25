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Азербайджан отправил в Россию третью партию куриных яиц

21:52
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Объем поставки составил 18 тонн

В Россию была доставлена третья партия куриных яиц из Азербайджана – объем поставки составил 18 тонн (306 тысяч штук), сообщает Россельхознадзор.

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По данным ведомства, объем первой партии составлял 36 тонн (612 тысяч штук), объем второй – 18 тонн (306 тысяч штук). Суммарно Азербайджан поставил в Россию порядка 72 тонн куриных яиц.

Президент России Владимир Путин ранее в шутку попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко поставить в страну партию куриных яиц для стабилизации цен. Во время рассказа главы Белоруссии о сельскохозяйственных достижениях страны российский лидер улыбнулся и пошутил: "Поставьте нам немножко. Не жадничайте!".

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